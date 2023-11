Enjoy Jazz: Ukraine - In Solidarität verbunden

Marcel BeyerDass neben dem aktuellen Nahostkonflikt auch der Krieg in der Ukraine noch immer fortgesetzt wird und Jazz als Musik von Demokratie und Frieden eine Brücke bauen kann, daran erinnert das Festival Enjoy Jazz unter der Überschrift „Ukraine – In Solidarität verbunden“ mit einem „Encore“-Konzert nach dem offiziellen Ende der diesjährigen Festivalausgabe. Am 17. November werden der Schriftsteller Marcel Beyer, der Künstler und Musiker Yuriy Gurzhy sowie die Harfenistin Alina Bzhezhinska im Interkulturellen Zentrum in Heidelberg auftreten.

Beyer wird aus seinem Buch „Die tonlosen Stimmen beim Anblick der Toten auf den Straßen von Butcha“ lesen. Gurzhy, gebürtiger Ukrainer, der gemeinsam mit Wladimir Kaminer in den 1990er-Jahren die legendäre Partyreihe „Russendisko“ in der Berliner Torstraße initiierte, tritt sonst mit seiner eigenen Band auf, dem Emigrantski Raggamuffin Kollektiv RotFront. Seit Beginn des Ukrainekriegs schreibt er im Berliner Tagesspiegel die Kolumne „Ukrainisches Kriegstagebuch“. Die Veranstaltung wird von der Journalistin Ira Peter moderiert.

