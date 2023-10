14: European Young Artists' Jazz Award Burghausen

Zum 14. Mal wird im kommenden Jahr der „European Young Artists‘ Jazz Award Burghausen“ ausgeschrieben, der mit 5.000 für den ersten, 3.000 für den zweiten und 2.000 Euro für den dritten Platz dotiert ist. Das Finale wird es wie jedes Jahr am Abend vor dem Start der Internationalen Jazzwoche Burghausen geben, die vom 12. bis 17. März stattfinden wird. Zum ersten Mal sind neben Jazzgruppen auch Solomusiker/-innen und Duos zur Teilnahme zugelassen. Zudem wird der Gewinner oder die Gewinnerin nicht mehr nur die Burghauser Jazzwoche am Folgeabend eröffnen, sondern bekommt auch einen Auftritt am 14. März in Münchens neuem Szeneclub Bergson.

Eine Jury wählt in einem blinden Auswahlverfahren fünf Acts für das Finale aus. Die Namen werden im Dezember veröffentlicht. Jeder der fünf Finalist/-innen muss einen 20-minütigen Live-Auftritt absolvieren. Die Veranstalterin der Jazzwoche, die IG Jazz erstattet Reisekosten von bis zu 800 Euro je Band sowie Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Die Bewerbungsfrist ist der 31. Oktober. Es werden nur Anträge berücksichtigt, die vollständig ausgefüllt sind und bis zum oben genannten Datum eingegangen sind. Folgenden Unterlagen müssen enthalten sein: ausgefülltes Bewerbungsformular, mp3-Audiodateien mit einer Laufzeit von rund 15 Min., schriftliche Vorstellung (Biografie, Beschreibung der Musik etc.) von max. zwei Seiten und printtaugliche Bandfotos.

