Enjoy Jazz: Christian Broecking Prize

Terri Lyne CarringtonIn diesem Jahr wird zum 25. Jubiläum von Enjoy Jazz zum ersten Mal der „Christian Broecking Prize For Arts Education“ vergeben. „Mit diesem Preis sollen Menschen ausgezeichnet werden, die insbesondere Musik nicht nur als bedeutsame Kunstform, sondern auch als gesellschaftliche Verantwortung begreifen und leben“, so die Enjoy-Jazz-Macher. Nach dem Tod des für internationale Jazzstudien einflussreichen Wissenschaftlers, Musiksoziologen, Autors und Verlegers Christian Broecking 2021, der auch lange für Jazz thing schrieb, wird das Vermächtnis seiner Forschung und Initiative im Bereich Jazzstudien und Jazzvermittlung erstmals mit einem mit 10.000 Euro dotierten Preis gewürdigt, finanziert durch die Manfred-Lautenschläger-Stiftung.

Die Jury, unter anderem besetzt mit der Kulturjournalistin Aida Baghernejad, dem Schauspieler Matthias Brandt und Broeckings Witwe, der Kulturjournalistin Maxi Broecking, hat sich für die Schlagzeugerin Terri Lyne Carrington als erste Preisträgerin entschieden, die in diesem Jahr auch „Artist In Residence“ von Enjoy Jazz ist. Carrington wird den Preis beim gemeinsam mit der Visual-Arts-Künstlerin Mickalene Thomas entwickelten, multimedialen Konzert „Seen/Unseen“ am 29. Oktober im Mannheimer Nationaltheater entgegennehmen.

