Düsseldorf: Jazz Rally vor dem Aus

Nach 30 Jahren findet die Düsseldorfer Jazz Rally aus finanziellen Gründen ab dem kommenden Jahr nicht mehr statt. Geplant ist ein „neues, spannendes Format“ für 2025, dessen Umsetzbarkeit zurzeit geprüft wird. Thomas Kötter, Geschäftsführer der die Jazz Rally verantwortenden Arbeitsgemeinschaft Destination Düsseldorf (DD): „Wir möchten ein neues Format etablieren, das jedoch für eine breitere Zielgruppe Relevanz hat.“ Das klingt bedenklich, denn Jazz lebt vor allem von Diversität und gerade kleinen Nischen abseits des Mainstreams. Otto Lindner, Sprecher des DD-Vorstands, erinnerte an mehr als 2.000 Konzerte, die im Rahmen der Düsseldorfer Jazz Rally in den vergangenen drei Jahrzehnten ermöglicht wurden. Die Gründe für das Ende dieses Festivals liegen an den Folgen der Corona-Pandemie und dem Russland-Ukraine-Krieg. Die Rally wurde hauptsächlich privatwirtschaftlich finanziert.

Weiterführende Links

Düsseldorfer Jazz Rally