Deutscher Jazzpreis: Bewerbungsphase

Deutscher JazzpreisZum vierten Mal schreibt die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth von den Grünen, den Deutschen Jazzpreis aus, der von der Initiative Musik durchgeführt und organisiert wird. Für diese Ausgabe, deren Preisverleihung am 18. April 2024 in Köln stattfindet, gibt es nicht mehr 31 Kategorien wie bisher, sondern nur noch 22. Alle Nominiert/-innen erhalten per se 1.000 Euro, die Gewinner/-innen dann jeweils mindestens 10.000 Euro.

Gerade hat die Initiative Musik die Bewerbungsphase ausgerufen: In sechs nationalen und zwei internationalen Kategorien können sich bis 30. November Künstler/-innen, Produzent/-innen, Manager/-innen, Promoter/-innen, Mitarbeiter/-innen von Labels, Verlagen und Rundfunkanstalten sowie Autor/-innen journalistischer Beiträge und Festival-Veranstalter/-innen bewerben. Berücksichtigt werden Leistungen, die im Zeitraum vom 1. Dezember 2022 bis 30. November 2023 erbracht wurden bzw. noch erbracht werden. Alle Infos zur Bewerbung findet man auf der Website vom Deutschen Jazzpreis.

