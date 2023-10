Berlin: Serious Series

Ulrike Brand & Olaf RuppVom 15. bis 17. Dezember findet zum zwölften Mal die Konzertreihe „Serious Series – Concert Series for Contemporary Jazz in Berlin“ statt, im Wechsel kuratiert von Frank Gratkowski (Saxofon) und Achim Kaufmann (Piano) sowie von Kathrin Pechlof (Harfe), Gewinnerin des diesjährigen SWR-Jazzpreises, und Christian Weidner (Saxofon). Den diesjährigen Kuratoren Gratkowski und Kaufmann ist daran gelegen, Musik zu präsentieren, die „Unerhörtes Klang werden lässt, Konventionen umschifft, scheinbar Unvereinbares miteinander verbindet und Grenzen überschreitet.“

Programmatisch verknüpfen sie freie Improvisation, aktuelle kompositorische Konzepte, Bezüge zur Jazztradition, interdisziplinäre Tanzperformances und elektroakustische Soundscapes. Zum Auftakt der Serie am 15. Dezember wird c Saxofon solo spielen, gefolgt vom Duo Ulrike Brand und Olaf Rupp sowie dem Trio Gratkowski/Tramontana/Beresford. Weitere Konzerte gibt es an diesen Dezember-Abenden in den Uferstudios Berlin unter anderem noch mit Michael Vatcher & Company, Kathrin Pechlof Empathy und dem Quartett Brique um die französische Pianistin Eve Risser.

