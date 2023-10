Monheim: Hauskonzert mit Peter Evans

Peter EvansDie Werkstattausgabe der Monheim Triennale, „The Prequel“, wird im kommenden Jahr vom 4. bis 6. Juli stattfinden. Dann wird sich ein neuer Jahrgang aus Triennale-Signature-Artists zum ersten Mal in Monheim zwischen Köln und Düsseldorf treffen, um sich kennenzulernen und mit der Stadt und ihren Einwohner/-innen bekannt zu machen. So sollen die Ideen für die großen und exklusiven Projekte entstehen, mit denen sich diese Artists bei der eigentlichen Triennale, mittlerweile schlicht „The Festival“ genannt, im Jahr darauf dem Publikum präsentieren wollen. Die Namen der Musiker/-innen, die als Signature-Artists das Triennale-Programm gestalten, werden am 2. November bekannt gegeben.

Am 4. November wird der New Yorker Trompeter Peter Evans mit einem Trio mit Nick Jozwiak (Bass) und Michael Ode (Drums) als erster, neuer Signature-Artist ein Konzert in Monheim spielen, mit dem auch die neue Residenz der Triennale, eine Villa am Greisbachsee, eröffnet wird. Das ehemals leerstehende Haus zwischen Monheim und Baumberg wurde in den 1950er-Jahren erbaut und steht fortan der Triennale als Residenz zur Verfügung. In den vergangenen Wochen wurde die Villa renoviert und dient zukünftig dem Aufenthalt internationaler Künstler/-innen in der Stadt.

„Wir sind sehr glücklich, mit der ,Villa‘ erstmals einen Ort für die künstlerische Arbeit zur Verfügung zu haben“, so der Triennale-Intendant Reiner Michalke. „Die Villa ist ein idealer Ort für die Unterbringung von Musiker/-innen, da sie zugleich zentrumsnah und zurückgezogen am See liegt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, internationale Gäste über einen längeren Zeitraum einzuladen und damit zu einer weiteren Entwicklung Monheims als Kulturstadt beizutragen.“ Weil die Platzkapazität für das erste Hauskonzert von Evans am 4. November begrenzt ist, bittet die Monheim Triennale um Anmeldung unter presse@monheim-triennale.de.

