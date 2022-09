Ystad Jazz Piano Award: Anna Gréta

Anna GrétaGeboren und aufgewachsen ist Anna Gréta Sigurdardóttir in der Nähe der isländischen Hauptstadt Reykjavík. Dort hat sie auch ihre ersten Schritte als Sängerin und Pianistin gemacht, über den Beatles-Song „Let It Be“ kam sie als junges Mädchen zum Musikmachen. „Dieser Song, seine Einfachheit und Kraft, und die Harmonie zwischen Stimme und Piano, berühren mich bis heute“, erzählt sie. Danach eröffnete ihr die Musik von Bill Evans die Jazzwelt, sie war fasziniert von der farbenprächtigen Harmonik und introspektiven Melodik dieses Pianisten. 2014 zieht sie in die schwedische Hauptstadt Stockholm, wo sie ein Jazzstudium absolviert hat und bis heute lebt. Vergangenes Jahr erschien Anna Grétas Debütalbum „Nightjar In The Northern Sky“ (ACT/edel).

Seit 2021 vergibt das Ystad Sweden Jazz Festival seinen „Ystad Jazz Piano Award“, Gewinner war der dänische Pianist Zier Romme. 2022 darf sich Anna Gréta über diesen Preis freuen, der mit einem Auftritt beim Ystad Winter Piano Fest und einem Preisgeld in Höhe von 25.000 Schwedischen Kronen (umgerechnet gut 2.300 Euro) dotiert ist. „Anna Gréta ist ein großes Talente des skandinavischen Jazz“, so der künstlerische Leiter vom Ystad Sweden Jazz Festival, Jan Lundgren. „Mit ihrem persönlichen, emotionalen Spiel und ihrer höchst individuellen Art, Musik zu machen, ist Anna Gréta definitiv eine Musikerin für die Zukunft – und eine sehr würdige Gewinnerin des ,Ystad Jazz Piano Award‘.“ Preisverleihung und Preisträgerkonzert finden am 29. Dezember im südschwedischen Ystad statt.

