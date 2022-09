Ruhrgebiet: FineArtJazz

Julie CampicheMit fünf Konzerten startet die internationale Konzertreihe FineArtJazz in den Herbst. In fünf besonderen Spielstätten des nördlichen Ruhrgebiets werden herausragende Bands aus Norwegen, Belgien, Frankreich, Deutschland und der Schweiz auftreten. Am 8. Oktober tritt in Schloss Horst in Gelsenkirchen der norwegische Tubist Daniel Herskedal mit seinem Trio auf, zu dem der Pianist Eyolf Dale und der Schlagzeuger Helge Andreas Norbakken gehören. In Herten in der Schwarzkaue Schlägel & Eisen spielt am 21. Oktober die belgische Band Black Flower, der treibende Rhythmen und östlich beeinflusste Melodien als Inspiration dienen.

Auf dem Nordsternturm in Gelsenkirchen widmen sich am 4. November der deutsch-amerikanische Songwriter und Sänger Rob Summerfield und der Pianist Lars Duppler den Songs von Joni Mitchell. Am 19. November ist im Dorstener LEO die französische Band OZMA mit ihrem explosiven Jazz-Funk zu erleben. Zum Ende der zweiten Spielzeit kommt es zu einem besonderen Konzert auf Burg Lüttinghof. Unter dem Motto „Jazz + Dinner“ gibt es ein 4-Gänge-Menü sowie ein Konzert mit der Schweizer Harfenistin Julie Campiche und ihrem Quartett.

