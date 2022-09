Zürich: ZKB Jazzpreis Festival

Yaron Herman & Ziv RavitzZum 20. Mal findet im Zürcher Moods vom 25. bis 30. September das ZKB Jazzpreis Festival statt. Aus zahlreichen Anmeldungen für den ZKB Jazzpreis wurden sechs Formationen ausgewählt, die die Vielseitigkeit und Qualität der jungen Schweizer Jazzszene repräsentieren. Nominiert sind Bands aus der ganzen Schweiz, wovon sich jede durch eine eigene Klangsprache und einen originellen Zugang zum Jazz auszeichnet. Die Gruppen, die um diesen höchstdotierten Nachwuchspreis für Schweizer Jazzmusiker/-innen spielen, heißen diesmal Bureau Bureau, Shane Quartet, Tie Drei, Trois Imaginaires, Louis Matute Large Ensemble und Dimitri Howald Trio. Beurteilt werden diese von einer international besetzten Jury, unter anderem mit dem Schlagzeuger Ziv Ravitz und der Journalistin Julie Henoch.

An den ersten drei Abenden stehen jeweils zwei Bands auf der Bühne. Im Anschluss an das letzte Konzert am 27. September verkündet die Jury die beiden Gruppen, die am 1. Oktober im Finale antreten. Der ZKB Jazzpreis ist mit 15.000 Schweizer Franken für den ersten und 5.000 Schweizer Franken für den zweiten Platz dotiert. Zudem gibt es den ZKB Publikumspreis, der einen Auftritt im Moods bereit hält. Am 30. September gibt es dann noch ein Jury-Konzert: erst einen Soloauftritt des Kontrabassisten Lukas Traxel, danach Ravitz im Duo mit dem Pianisten Yaron Herman.

