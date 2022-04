Lüdinghausen: Jazz-Festival

Yumi Ito & Szymon MikaZum 750-jährigen Jubiläum der Burg Vischering in Lüdinghausen findet in diesem Jahr vom 17. bis 19. Juni ein internationales Jazz-Festival mit Stars aus über zehn europäischen Ländern statt. Das Internationale BurgJazz-Festival bildet einen Höhepunkt der pandemiebedingt um ein Jahr verschobenen Jubiläumsfeiern. „Mit einem abwechslungsreichen Programm, darunter zahlreiche Gratiskonzerte und ein großes Picknick-Event, richtet sich das Festival ausdrücklich an die breite Bevölkerung“, betont Dr. Christian Schulze Pellengahr, der Landrat des Kreises Coesfeld.

Mit der Band triosence, die gerade ihr neues Album „Giulia“ (Sony) veröffentlicht hat, zählt eine deutsche Formation zu den Headlinern. Aus Schweden kommt das Trio des Schlagzeugers Emil Brandqvist, dessen finnischer Pianist Tuomas Turunen auch als Solokünstler auf sich aufmerksam gemacht hat. Ein Orgelkonzert gibt der britische Keyboarder Kit Downes, und aus Ungarn hat sich das Duo aus der Sängerin Veronika Harcsa und dem Gitarristen Balint Gyémánt angekündigt. Außerdem im Programm: das neue Trio des französischen Akkordeonisten Vincent Peirani, Yumi Ito & Szymon Mika, Veronika Harcsa, der finnische Pianist Aki Rissanen, Chris Hopkins meets the Young Lions und das Trio des spanischen Pianisten Marco Mezquida.

