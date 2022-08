23: European Jazztival

Esbjörn SvenssonZum 23. Mal findet vom 15. bis 19. November auf Schloss Elmau das European Jazztival statt. In den vergangenen gut zwei Jahrzehnten haben mehr als 2.000 Konzerte mit Jazzmusiker*innen mehrheitlich aus Europa dieses idyllisch im Werdenfelser Land gelegene Luxushotel zum Treffpunkt für die internationale Szene gemacht. Höhepunkt der 23. Ausgabe wird sicherlich ein audio-visuelles Konzert am 16. November sein, in dem die Witwe von Esbjörn Svensson, Eva Svensson, und ACT-Chef Siggi Loch die kürzlich zufällig entdeckten Klavier-Soloaufnahmen dieses 2008 gestorbenen schwedischen Jazz-Pianisten im Rahmen einer Listening-Session der Öffentlichkeit vorstellen werden.

Auch das restliche Jazztival-Programm kann sich hören lassen. Eröffnet wird das diesjährige Festival mit dem Sextett um den französischen Sopransaxofonisten Émile Parisien, der mit dem amerikanischen Trompeter Theo Croker die Jazzmusik seines aktuellen Albums „Louise“ auf die Bühne bringen wird. Weiter geht es mit dem Pablo Held Trio am 16., dem Trio um den italienischen Trompeter Paolo Fresu am 17. und Shake Stew um den Wiener Bassisten Lukas Kranzelbinder am 18. November. Am gleichen Abend führt das polnische Atom String Quartet mit dem Pianisten Vladyslav Sendecki das Stück „Le Jardin Oublié“ auf, bevor das Michael Wollny Trio mit einem Konzert am 19. November den Schlussabend des diesjährigen European Jazztival einläutet. Das komplette Programm findet man auf der Schloss-Elmau-Site im Internet.

