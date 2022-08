Hamburg: IMPALA für das Tingvall Trio

Tingvall Trio mit IMPALAMartin Tingvall, Omar Rodriguez Calvo, Jürgen Spiegel: ein Schwede, ein Kubaner, ein Deutscher. Drei Musiker, die Hamburg zu ihrer Heimat gemacht haben. Ein Pianist, ein Bassspieler, ein Schlagzeuger. Zusammen erzeugen sie einen unverwechselbaren Sound. Und Songs für Menschen, die vielleicht keinen Jazz hören. Das ist das Tingvall Trio. Konzerte in mehr als 30 Ländern, zahlreiche Auszeichnungen wie der ECHO Jazz als „Ensemble des Jahres“ und Platzierungen in den Jazz-Charts ebenso wie in den internationalen Pop-Charts zeigen, wie populär das Tingvall Trio nicht mehr nur in Deutschland ist.

Kürzlich trafen sich Tingvall, Rodriguez Calvo und Spiegel in ihrer Heimatstadt Hamburg zwischen zwei Konzerten mit Sabine Bachmann und Bernd Skibbe von ihrer Plattenfirma Skip Records. Dabei wurden nicht nur erste Ideen rund um die Planung eines neuen Albums für 2023 besprochen, sondern die drei Musiker bekamen auch ihren zweiten „IMPALA Award“ für mehr als 20.000 in Europa verkaufter Tonträger vom Album „Beat“ (Skip/edel). Danach hat diese Trio seine Tournee fortgesetzt – und in der Setlist für die Konzerte unter anderem in Deutschland, Schweiz, Tschechien, Holland und Lichtenstein ist auch der Song „Vägen“ zu finden – das Titelstück des Albums, für das es den „IMPALA Award“ gegeben hat.

