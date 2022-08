Berlin: XJAZZ! Weekender

Hyphen DashNeben dem XJAZZ! Festival in Berlin Kreuzberg gibt es seit 2020 auch den XJAZZ! Weekender als Open-Air-Veranstaltung im August. Dieses Konzertwochenende hat sich mittlerweile als sommerliche Tradition neben dem großen Festival im Mai etabliert. Dieses Jahr steigt der Weekender am 20. und 21. August – und zwar im Zenner im Osten Berlins. Zwei Tage lang gibt es dort erstklassige Live-Musik und ein großartiges DJ-Programm, Open-Air und bei freiem Eintritt. Der Zenner mit seinem wunderschönen Garten im Treptower Park direkt an der Spree könnte für den Weekender als Veranstaltungsort perfekter nicht sein.

Mit dabei sind viele Berliner Künstler/-innen wie zum Beispiel Monica Mussungo, Dumama und Pharaphernalia, einem Projekt von und mit dem Trompeter Sebastian Studnitzky, der auch Gründer von XJAZZ! ist. Zudem spielen viele internationale Acts wie beispielsweise die australische Groove-Jazz-Formation Setwun oder das ukrainische Trio Hyphen Dash. Hinzu kommen die DJ-Sets mit Ingwa, Daniel W. Best und vielen anderen. Beginnt der Weekender am Samstag um 15 Uhr, so fällt der Startschuss für das Programm am Sonntag schon um 13 Uhr. Alle Infos gibt es auf der XJAZZ!-Site im Internet.

Weiterführende Links

XJAZZ! Weekender