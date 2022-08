Freiburg: Jazzfestival

Julia Hülsmann QuartetDas Freiburger Jazzfestival ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Es begann zunächst als „Minigipfel“ im Stadtteil Stühlinger und breitete sich allmählich in die ganze Stadt aus. Bei der diesjährigen Ausgabe vom 18. bis zum 25. September fungiert das Jazzhaus, aber auch das Forum Merzhausen, das E-Werk und das Gasthaus Schützen als Spielstätte. Wer abseits der üblichen Festivalpakete etwas Neues entdecken möchte, ist beim Jazzfestival Freiburg genau richtig.

Eröffnet wird das Festival von der niederländischen Gospel-Soul-Truppe Michelle David & The True-Tones. Auf dem Programm stehen außerdem Carmen Souza & Theo Pascal, eine „Hammond Jazz Night“ mit Florian Ross und Thomas Bauser sowie ein Konzert mit dem Jakob Manz Project. Die ungarische Sängerin Veronika Harcsa und ihr Begleiter, der Gitarrist Bálint Gyemant, haben sich um eine belgische Rhythmusgruppe mit Nicolas Thys am Bass und Antoine Pierre am Schlagzeug verstärkt. Die kurdische Sängerin Aynur ist genauso in Freiburg zu erleben wie die Bands Ill Considered und Neue Grafik Ensemble aus der pulsierenden Londoner Szene. Seinen Abschluss findet das Festival mit einem Konzert des Quartetts der Pianistin Julia Hülsmann.

