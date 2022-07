Arturo Sandoval: German Jazz Trophy

Arturo SandovalZum Auftakt der JazzOpen in Stuttgart hat Arturo Sandoval am Donnerstag, 7. Juli, die „German Jazz Trophy“ für sein Lebenswerk erhalten. Der US-kubanische Trompeter erhielt die begehrte Trophäe im Rahmen eines Konzertes im Sparda Eventcenter. Der Preis, der ihm in Form einer bunten Kleinplastik des Künstlers Otto Herbert Hajek überreicht wurde, ist mit 15.000 Euro dotiert. Die Auszeichnung gesellt sich zu seinen sechs „Grammys“ und der „Medal of Freedom“, die er 2013 von Barack Obama erhielt.

„Arturo Sandoval ist ein ausgezeichneter Virtuose mit außergewöhnlichem Tonumfang“, heißt es in der Begründung der Jury, die ihn als einen „der erfolgreichsten Popularisierer des Jazz würdigt“. Weiter heißt es über den Trompeter: „Sandoval ist ein musikalischer Grenzüberschreiter. Getragen von einer Welle der Latin-Jazz-Begeisterung machte Sandoval Karriere und trug mit dazu bei, Jazz einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Dabei schreckte er auch vor Ausflügen in den Smooth Jazz nicht zurück. Dank seiner Leidenschaft für den Jazz und die traditionelle, echte kubanische Musik bleibt er in allen Genres authentisch.“

