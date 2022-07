München II: Summer Weeks in der Unterfahrt

EmbryoAuch in diesem Jahr veranstaltet der renommierte Münchner Jazzclub Unterfahrt wieder die „Summer Weeks“. Los geht es Ende Juli mit mehreren Einzelkonzerten, die sich als „Women In Jazz“ ausschließlich auf Projekte von Musikerinnen konzentrieren. Den Anfang macht am 22. Juli das Duo Johanna Summer (Piano) und Jakob Manz (Altsaxofon), gefolgt am 23. Juli vom Quartett Virtual Leak der Kölner Trompeterin Heidi Bayer. Weiter geht es am 26. Juli, wenn die in der Mongolei geborene, in München lebende Sängerin Enkhjargal Erkhembayar alias Enji Erkhem mit ihrem Trio ein Programm aus von Volksliedern ihrer Heimat inspiriertem Vocal-Jazz auf die Bühne bringt. Erkhem tritt noch einmal auf: im Duo mit dem Schlagzeuger Simon Popp am 29. Juli. Davor gibt es noch Konzerte mit der ukrainischen Sängerin Tamara Lukasheva (27. Juli) und dem Olga Reznichenko Trio (28. Juli).

Bis in den September finden dann die mehrtägigen „Summer Weeks“-Residenzen statt. Den Anfang macht ab dem 2. August der in München lebende, französische Saxofonist Matthieu Bordenave, gefolgt von drei Abenden mit dem mittlerweile gut 50 Jahre alten Musiker*innen-Kollektiv Embryo, das seit 2015 von der Tochter des Bandgründers Christian Burchard, Maja, angeführt wird und in der Unterfahrt unter anderem mit den indischen Brüdern Deobrat (Sitar) und Prashant Mishra (Tabla) zu hören ist. Weiter geht es ab dem 11. August mit drei Konzerten des Trios um den jungen Pianisten Vincent Meissner, bevor sich die 30-jährige Pianistin Marina Schlagintweit erst in einem um den Saxofonisten Anton Mangold erweiterten Projekt mit dem Gitarristen Óscar Mosquera, das sie Prisma Ambit nennt (23. bis 25. August), und dann im NVM-Trio mit dem Bassisten Vincent Rein und dem Schlagzeuger Nathan Carruthers (26. und 27. August) präsentiert. Außerdem bei den „Summer Weeks“ dabei: Vibrafonist Tim Collins, Sängerin Alma Naidu und das Moritz Stahl Quartett mit Philipp Schiepek.

