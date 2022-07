Nürnberg: Stars im Luitpoldhain 2022

Wolfgang Haffner40.000 Menschen machen es sich im Nürnberger Luitpoldhain auf Decken bequem, wenn Schlagzeuger Wolfgang Haffner, der ganz in der Nähe in Wunsiedel geboren wurde, zur Konzertnacht „Stars im Luitpoldhain“ einlädt – in diesem Jahr ist es am 7. August wieder soweit. Deutschlands Jazzschlagzeuger Nummer 1, der schon mit vielen Stars aus Jazz und Pop auf der Bühne gestanden hat, ist Schubladendenken bekanntlich fremd und so lädt er auch immer wieder Künstler aus angrenzenden Genres ein. In diesem Jahr ist Max Mutzke am Mikrofon dabei, der einst mit dem Hit „Can’t Wait Until Tonight“ seine Karriere begann und zuletzt das Album „Wunschlos süchtig“ (Polydor/Universal) veröffentlichte. Aus Island kommt die Fusionband Mezzoforte, die spätestens seit ihrem großen Hit „Garden Party“ vor vierzig Jahren zu den großen Publikumsmagneten des Genres zählt – zu den weiteren Stars des Konzerts, zu dem der Eintritt wie üblich frei ist, zählen der Brasilianer Ivan Lins, der schwedische Posaunist Nils Landgren, Nightmares on Wax und Cassandra Steen. Das musikalische Grundgerüst zu dem einmaligen Konzertabend setzt ein eigens für diesen Abend zusammengestelltes Großensemble, das mit dem Namen German All Star Big Band genau richtig benannt wurde: In seinen Reihen befinden sich prominente Musiker wie der Keyboarder Simon Oslender, der Bassist Claus Fischer, der Gitarrist Bruno Müller, der Vibrafonist Christopher Dell sowie die Saxofonisten Fiete Felsch, Paul Heller und Oliver Leicht. Die 18-köpfige Big Band wird geleitet von Jörg Achim Keller, der gebürtige Schweizer arrangiert und dirigiert normalerweise für bekannte deutsche Großensembles wie die hr-Bigband, die NDR Bigband und die WDR Big Band.

