HKW: Brasilien-Festival

Gilberto GilDas Berliner Haus der Kulturen der Welt präsentiert im Juni und Juli mit der Konzertreihe „HKW do Brasil“ drei Superstars der brasilianischen Musik. Los geht es bereits an diesem Donnerstag, den 2. Juni, mit Martinho da Vila. Die Samba-Legende aus Rio stellt mit einer familiären Band und Nachwuchskünstlern aus der Heimat das neue Album „Mistura Homogênea“ vor, wird aber auch alte Hits spielen.

Am 5. Juli gibt sich der ehemalige Tropicalist und Kulturminister Gilberto Gil die Ehre und wird, ebenso umgeben von Familienmitgliedern, mit seinem Programm „Nós A Gente – We The People“ ein Programm auf die Bühne bringen, das die musikalische Vielfalt Brasiliens zum Thema hat. Ebenfalls aus der Tropikalisten-Generation der späten 1960er und frühen ’70er stammt Gal Costa. Die Sängerin, die mit Gil, Caetano Veloso und Maria Bethânia der Música Popular Brasileira frühe Impulse gegeben hat, schließt das kleine HKW-Festival am 13. Juli ab. Costa hat ihr aktuelles Album „As Várias Pontas De Uma Estrela“ im Gepäck.

