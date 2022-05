Schwäbisch Hall: Landesjazzfestival Baden-Württemberg

Jakob Manz & Johanna SummerDas Landesjazzfestival Baden-Württemberg wird jedes Jahr in einer anderen Stadt gefeiert, diesmal richtet es der Jazzclub Schwäbisch Hall in Zusammenarbeit mit dem städtischen Kulturbüro vom 23. September bis zum 16. Oktober aus. „Wer Jazz in familiärer Atmosphäre und großartigen historischen Räumen erleben möchte“, sagt die Kulturbeauftragte Ute Christine Berger, „dem wird es in Schwäbisch Hall gefallen.“ Das Festival wird von der kubanischen Pianistin Marialy Pacheco zusammen mit dem Trompeter Joo Kraus eröffnet. Der britische Keyboarder Kit Downes spielt ein Matineekonzert an der Orgel der Katharinenkirche, der junge deutsche Saxofonist Jakob Manz wird im Duo mit der Pianistin Johanna Summer auftreten. Deutsche Volkslieder nimmt das Trio des Kasseler Pianisten Edgar Knecht als Grundlage für seine Improvisationen.

Mit der koreanischen Sängerin Youn Sun Nah, dem tunesischen Oud-Virtuosen Anouar Brahem und der norwegischen Sängerin und Kantele-Spielerin Sinikka Langeland sind auch internationale Musiker/-innen in Schwäbisch Hall zu Gast. Außerdem im Programm: Saxofonist Johannes Mössinger mit einem Solokonzert, das Duo aus Vibrafonist Dizzy Krisch und Bassistin Karoline Höfler, die Münchner Band Fazer, das Trio Regener Pappik Busch sowie das Quartett des Saxofonisten Magnus Mehl. Abgeschlossen wird das Festival mit einem Doppelkonzert, das von Maxi Pongratz und Verstärkung sowie The Notwist bestritten wird.

