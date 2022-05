Rudolstadt: Schwerpunkt und Line-up

Rudolstadt FestivalNach zwei Jahren Pause startet auch das Rudolstadt Festival vom 7. bis 10. Juli wieder in eine reguläre Ausgabe. Jetzt wurde das Gesamtprogramm bekannt gegeben. Der Länderschwerpunkt trägt dieses Mal die Überschrift „Titos Erben“: Damit werden all jene Länder abgedeckt, die zu den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens zählen und mit der Bürde und den langfristigen Folgen der kommunistischen Ära umgehen müssen. Das Spektrum ist dabei weit gefächert, reicht von herkömmlichem Folk über eine Queer-Version des bosnischen Sevdah-„Blues“ bis hin zu Roma-Rap junger Frauen.

Über den Fokus hinaus sind Stars und Entdeckungen angesagt: Der US-Kanadier Rufus Wainwright kommt an die Saale, ebenso Mikis Theodorakis‘ einstige Muse Maria Farantouri, die mit den Thüringer Symphonikern ein Gemeinschaftsprojekt auf die Bühne bringt. Eine All-Star-Band des Deutschfolk-Revivals unserer Tage erarbeitet ein Liedprojekt auf der Basis von Johann Gottfried Herder namens „Flug der Liebe“, und dies unter der Leitung des dänischen Violinisten Harald Haugaard. Die European Broadcasting Union sendet 15 Vertretergruppen, ein kleiner Schottland-Schwerpunkt ist auch in Planung. Und die Solidarität mit der Ukraine wird in einem Konzert ausgedrückt, in dem die Sängerin Mariana Sadovska im Mittelpunkt steht.

Weiterführende Links

Rudolstadt Festival