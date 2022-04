Berlin: Jakob Bro

Jakob BroAm kommenden Sonntag, dem 1. Mai, gibt der dänische Gitarrist Jakob Bro ein ganz besonderes Konzert im Berliner Pierre Boulez Saal. Im ersten Teil des Konzerts ist Bro gemeinsam mit der japanischen Perkussionistin und Komponistin Midori Takada in einem komplett improvisierten Programm zu erleben. Anschließend präsentiert er im Quartett mit dem norwegischen Trompeter Arve Henriksen, der deutschen Cellistin Anja Lechner und der dänisch-amerikanischen Schlagzeugerin Marilyn Mazur neue Kompositionen und Musik von seinem 2018 erschienenen Album „Returnings“ (ECM/Universal).

Beide Programmteile entstanden im Auftrag des Pierre Boulez Saals und erleben in diesem Konzert ihre Uraufführung. Für alle, die nicht dabei sein können, kann das Konzert außerdem im Audio-Stream verfolgt werden. Bro ist ein außergewöhnlich klangsensibler Gitarrist, der 1978 in Kopenhagen geboren wurde. Er trat international zunächst als Mitglied von Paul Motians Electric Be-Bop Band und im Quintett des polnischen Trompeters Tomasz Stanko in Erscheinung, bevor er eine Solokarriere begann. Auf seinen Platten spielte er mit Musikern wie Bill Frisell, Chris Speed, Mark Turner, Lee Konitz, Thomas Morgan, Jorge Rossy und Joey Baron zusammen.

