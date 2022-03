Hessen: Rheingau Musik Festival 2022

Wolfgang HaffnerDas Rheingau Musik Festival ist eigentlich eine Domäne der klassischen Musik, aber auch in diesem Jahr ist vom 25. Juni bis zum 3. September für den Jazzfreund so einiges dabei. So ist die schwedische Sängerin Ida Sand am 3. Juli auf Schloss Johannisberg zu erleben, wo sie mit ihrem Quintett ihr Album „My Soul Kitchen“ vorstellen wird. Einen besonderen Fokus legt das Rheingau Musik Festival auf den Schlagzeuger Wolfgang Haffner: Er spielt am 15. Juli mit der hr-Bigband, ist am 12. August mit seiner All Star Band zu erleben und gibt am 31. August ein Duo-Konzert mit dem Pianisten Michael Wollny.

Der israelische Pianist Omer Klein duettiert mit Avi Avital an der Mandoline am 6. Juli auf Schloss Johannisberg. Der italienische Soul-Crooner Mario Biondi singt am 13. Juli in Oestrich-Winkel. Dort sind bei der „Ladies Night“ die Sängerinnen Indra Rios-Moore und Shirley Davis am Tag darauf zu Gast. Die Jazzrausch Bigband gastiert am 23. Juli in Wiesbaden, Marina & The Kats spielen am 26. und 27. Juli in Eltville. Außerdem im Programm: Stefanie Heinzmann, Kelvin Jones, Laith Al-Deen, Yvonne Catterfeld, das Ukulele Orchestra Of Great Britain, San2 & The Soul Patrol, Dragonfruit, Sherry Dyanne, Noa Lauryn, The Airlettes, das Trio des Gypsy-Swing-Gitarristen Joscho Stephan sowie das Landesjugendorchester Hessen mit Nils Landgren.

Weiterführende Links

Rheingau Musik Festival