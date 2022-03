33: Africa Festival Würzburg

Awa LySeit 1989 findet in Würzburg das Africa Festival statt. An vier Tagen im Frühjahr gibt es einen Blick frei auf die Musik und Kultur Afrikas und ist mittlerweile das größte Festival seiner Art in Europa. Aber auch das Africa Festival wurde durch die Corona-Pandemie ordentlich durcheinander gerüttelt. 2020 musste es komplett abgesagt werden, 2021 fand es unter veränderten programmatischen Vorzeichen erst Mitte August statt. Für dieses Jahr hofft man nun in Würzburg wieder auf eine weitestgehend reibungslose Durchführung, wenn sich vom 26. bis 29. Mai zum 33. Mal die Größen der afrikanischen Musik in Würzburg treffen.

Jeweils zwei Bands bestreiten die „Evening Concerts“. Den Anfang machen die beiden Sängerinnen Awa Ly und Angelique Kidjo, gefolgt von den Guinea Music All Stars und Lira, Lura und Habib Koité sowie Nkulee Dube und Patrice an den folgenden drei Abenden. Spannend dürfte aber auch das Rahmenprogramm sein. Der Basar mit seinen Essensständen hat täglich bis 23 Uhr geöffnet, zudem werden dort soziale und innovative Projekte vorgestellt, die sich mit den teils schwierigen Lebensumständen der Menschen in Afrika auseinandersetzen. Außerdem gibt es noch „Fashion Shows“, in denen Mode aus verschiedenen Teilen Afrikas vorgestellt wird, und Mitmachkonzerte für Kinder. Nach Konzerten mit hierzulande noch unbekannten Acts und einem abendlichen ARTE-Filmprogramm stehen ab 21:30 Uhr verschiedene DJs an den Plattenspielern und legen Musik aus Afrika auf. Alle Infos gibt es auf der Festivalsite.

