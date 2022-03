Klangkosmos NRW: Frühlings-Saison

A.G.A. TrioAlba Kultur starten mit Tourneen der Reihe Klangkosmos NRW in den Frühling 2022. Im März geht es los mit dem armenisch-georgisch-anatolischen A.G.A. Trio: Arsen Petrosyan an der Duduk, Mikail Yakut am Akkordeon und Deniz Mahir Kartal an der Kaval-Flöte und Gitarre wollen die einzigartige Schönheit der uralten Melodien ihres Kulturraums zeigen und hörbar machen, wie nahe sich diese verschiedenen Kulturen einmal waren, und dass sich die aktuelle nationale Trennung Armeniens, der Türkei und Georgiens in der musikalischen Praxis überbrücken lässt.

Weiter geht es im April mit dem in Schweden lebenden sudanesischen Musiker Ebo Krdum, ein Multi-Instrumentalist, Schauspieler und Aktivist aus Süd-Darfur, der die verschiedenen Musiktraditionen der Subsahara-Region präsentiert. Der Mai steht dann im Zeichen einer weiteren Solo-Künstlerin: Niyireth Alarcón zeichnet sich aus als Klangforscherin zu andiner Musik Kolumbiens und als innovative Interpretin dieses besonderen Repertoires. Aktuell ist sie auf ihrem Gebiet die wichtigste Vertreterin der jungen Generation der kolumbianischen Musikszene.

