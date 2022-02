5: Belgian Jazz Meeting

NABOUZum fünften Mal gibt es am 11. und 12. Februar das „Belgian Jazz Meeting“. Dieses Showcase-Festival findet alle zwei Jahre in verschiedenen Städten in Belgien statt, 2022 ist der Austragungsort das Kulturzentrum Le Delta in Namur. Das „Belgian Jazz Meeting“ will internationalen Fachleuten einen Einblick in die Lebendigkeit und Kreativität des Jazz und der improvisierten Musik aus Belgien geben. Ursprünglich sollte die fünfte Ausgabe dieses Jazzmeetings schon 2021 ausgetragen werden, musste aber wegen der Corona-Krise abgesagt und ins folgende Jahr verschoben werden.

Den Anfang machen am Freitag Samuel Ber (Drums), Sylvain Debaisieux (Saxofon) and Bram De Looze (Piano), die als Trio Pentatox einem Konzept aus Komposition, Improvisation und Interaktion folgen. Weiter geht es unter anderem mit dem Freetet des Saxofonisten Manuel Hermia und dem Quartett NABOU der jungen Posaunistin Nabou Clairhout. Highlights am Samstag sind sicherlich die Konzerte mit dem Duo schntzl, dem Quartett des Altsaxofonisten Thomas Champagne, der den New Yorker Trompeter Adam O‘Farril als Gast eingeladen hat, und dem „Psychedelic Jazz“-Kollektiv Compro Oro, das in Namur zum ersten Mal mit dem türkischen Saz-Spieler und Sänger Murat Ertel auftreten wird. Alle Infos zum „Belgian Jazz Meeting“ findet man auf der Website im Internet.

