Weissenhäuser Strand: Baltic Soul Weekender

Baltic Soul WeekenderMit seiner 16. Ausgabe kehrt der Baltic Soul Weekender an seine Bühne am Weissenhäuser Strand zurück. Vom 29. April bis zum 1. Mai liefern zahlreiche Live-Acts und DJs den Soundtrack für Nächte zum Durchtanzen. Mit den Blackbyrds wird die legendäre amerikanische Band auf der Bühne stehen, die einst vom Trompeter Donald Byrd ins Leben gerufen wurde. The Moment Of Truth erlebten ihre Geburtsstunde im New York der 1970er-Jahre und werden zusammen mit dem Baltic Soul Orchestra spielen.

R&B-Sänger Cunnie Williams aus Los Angeles hat sich genauso angekündigt wie seine Kollegin Gloria Scott, die einst von Barry White protegiert wurde. Die niederländische Formation Kraak & Smaak steht mit ihrer energiegeladenen „Funky Music“ ebenfalls auf dem Programm. Außerdem wird die Berliner Soulband The Everettes ein Konzert geben. Zu den DJs, die beim Baltic Soul Weekender auflegen, zählen absolute Stars der Szene wie Mousse T., Eddie Piller und Rainer Trüby. Mit dem „Baltic Soul Newsletter“ kann man sich auf dem Laufenden halten, Abonnenten erhalten bis zum 28. Februar 10 Prozent Rabatt auf die Festivaltickets.

Weiterführende Links

Baltic Soul Weekender