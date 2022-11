50: Nils Wogram

Nils WogramEr ist seit Jahrzehnten der maßgebliche Protagonist an seinem Instrument in Deutschland. Am kommenden Montag, 7. November, wird der Posaunist Nils Wolgram 50 Jahre alt. Wogram wurde in Braunschweig geboren und erwarb sich erste Meriten im Landesjugendjazzorchester des Landes Niedersachsen sowie im Bundesjugendjazzorchester. In New York studierte er Posaune und Komposition, zu seinen Lehrern zählten Reggie Workman, Maria Schneider, Slide Hampton und Kenny Werner. Sein erstes Album unter eigenem Namen erschien 1994, seitdem hat Wogram über 30 Alben in den verschiedensten Konstellationen veröffentlicht. Zuletzt ist sein Duo-Album „Freies Geröll“ (nWog/Indigo) mit dem Gitarristen Joe Sachse erschienen.

Zu seinen langlebigsten Formationen gehört die Band Root 70 mit Hayden Chisholm, Matt Penman und Jochen Rueckert sowie das Trio Nostalgia mit dem Organisten Arno Krijger und dem Schlagzeuger Dejan Terzic. Seit 2010 unterhält er sein eigenes Label nWog Records, auf dem er auch Produktionen anderer Künstler veröffentlicht. Im Laufe seiner Karriere gewann der Posaunist zahlreiche Preise, darunter den SWR-Jazzpreis und den Albert-Mangelsdorff-Preis. Im Frühjahr wurde seine CD „Muse“ in der Kategorie „Album des Jahres“ mit dem „Deutschen Jazzpreis“ ausgezeichnet.

„Ich muss jeweils beurteilen können, wo es mich künstlerisch hinzieht und was mich überzeugt“, sagt er über seine Motivation. „In Zeiten, in denen Erfolg über Klickzahlen messbar ist, besteht eine große Versuchung, seinen Beliebtheitsgrad über die Bedienung von Erwartungen auszubauen. Das wäre für mich aber der Anfang vom Ende.“ Zur Zeit ist der Posaunist mit Nostalgia auf Europa-Tour und beispielsweise am 6. November in Braunschweig, am 7. November in Berlin und am 9. November in Essen zu erleben.

