Moers: Erste Programmpunkte

Kenny GarrettDer Vorverkauf für das 52. moers festival, das im kommenden Jahr wie üblich zu Pfingsten vom 26. bis zum 29. Mai stattfindet, hat in der vergangenen Woche begonnen. Gleichzeitig wurden erste Programmpunkte bekannt gegeben. Zu den Highlights gehört sicherlich das Konzert von Kenny Garrett, der mit seinem aktuellen Projekt „Sounds From The Ancestors“ nach Moers kommt. Der amerikanische Saxofonist zählt zu den stilprägenden Musikern seiner Generation und hat seine ersten Meriten bekanntlich in der Band von Miles Davis erworben.

Im Zuge des 100. Geburtstags des großen Komponisten György Ligeti am Festivalsonntag konnte das SWR Vokalensemble gewonnen werden, das sich mit den Kompositionen Ligetis beschäftigt hat und in verschiedenen Kontexten zu erleben sein wird. Mit dem Seabrook Trio steht außerdem ein weiterer Act aus den USA auf dem Programm: Gitarrist Brandon Seabrook spielt mit dem Schlagzeuger Gerald Cleaver sowie Cooper-Moore an seinem selbst gebauten Deedly-Bo, einer Art dreisaitigem Banjo. Neben den Konzerten an den bekannten Orten soll es außerdem fahrende Bühnen und Guerilla-Konzerte sowie ein Pop-Up-Planetarium geben.

