Grammys 2023: Die Nominierungen

SWR Big Band ‚Bird Lives‘Für die „Grammys“, die am 5. Februar 2023 in Los Angeles verliehen werden, sind die Nominierungen bekannt gegeben worden. Gleich drei deutsche Produktionen finden sich in den Jazz-Kategorien. „Fifty“, das Manhattan Transfer mit dem WDR Funkhausorchester eingespielt hat, wurde in der Kategorie „Best Jazz Vocal Album“ nominiert. Sowohl „Bird Lives“, das die SWR Big Band mit John Beasley und Magnus Lindgren aufgenommen hat, als auch „Center Stage“ von Steve Gadd, Ronnie Cuber, Eddie Gomez und der WDR Big Band, finden sich in der Kategorie „Best Large Jazz Ensemble Album“.

In der Kategorie „Best Jazz Instrumental Album“ wurden unter anderem Alben von Terri Lyne Carrington, Joshua Redman und Peter Erskine nominiert. Nominierungen für Wayne Shorter, Melissa Aldana und Ambrose Akinmusire finden sich in der Kategorie „Best Improvised Jazz Solo“. In der Kategorie „Best Latin Jazz Album“ konnten sich unter anderem Alben von Danilo Pérez, Flora Purim und Arturo O‘Farrill platzieren. Als „Best Jazz Vocal Album“ wurden außerdem Alben von Cécile McLorin Salvant, Samara Joy und Carmen Lundy nominiert.

Weiterführende Links

„Grammy“