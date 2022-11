10: FORUM Merzhausen

Alma NaiduDas im November 2012 eröffnete FORUM Merzhausen feiert am 18. und 19. November sein konzertantes Jubiläum. Der Merzhauser Verein FORUM Jazz hat ein dem Anlass entsprechendes Programm zusammengestellt und wird die beiden Abende in Kooperation mit der Gemeinde Merzhausen unweit von Freiburg gestalten. Mit den Brüdern Roman & Julian Wasserfuhr und dem Cellisten Jörg Brinkmann tritt am Freitag, 18. November, eine der arriviertesten Formationen der deutschen Jazzszene auf. Am Samstag, 19. November gibt es dann ein Doppelkonzert im Forum. Die junge Münchnerin Alma Naidu gilt als „eines der größten Gesangstalente der Republik“ (Süddeutsche Zeitung) und eröffnet mit ihrem Quartett den Abend.

Danach bietet der Norweger Håkon Kornstad weltweit einmaliges. Der Tenorsaxofonist hatte 2009 bei einem Besuch in New York die Oper entdeckt und dann spontan Gesangsunterricht bei einer Sopranistin genommen. Daraufhin bewarb er sich 2011 erfolgreich an der Norwegischen Opernakademie, wo er im Mai 2014 sein Masterstudium als Operntenor abschloss. Kornstad bekam 2018 als Solist schon Begeisterungsstürme in Merzhausen. Nun kehrt er im Trio mit Mats Eilertsen (Bass) und Frode Haltli (Akkordeon) zurück, um dem Publikum seine einmalige Fusion aus zeitgenössischem Jazz und klassischer Oper zu präsentieren.

