1: Enjoy Jazz Records

Richard Wagner & die KlezmerbandYuriy Gurzhy ist ein ukrainischer, in Berlin lebender Musiker, DJ, Produzent und Radiomoderator. Zusammen mit dem Schriftsteller Wladimir Kaminer rief er die inzwischen legendäre Russendisko-Clubreihe ins Leben, die fünf Veröffentlichungen nach sich zog. Während seine Compilation „Shetl Superstars“ funkige, jüdische Sounds vereint, erklingen auf „Revolution Disco“ ausgewählte Hymnen moderner Revolutionäre. Von 2000 bis 2006 moderierte er die Musiksendung „Russendisko Klub“ beim Berliner Radiosender MultiKulti. Gurzhy singt und spielt zudem in seiner Band RotFront Gitarre und arbeitete unter anderem mit Alec Kopyt, Shantel, der Amsterdam Klezmer Band, Perkalaba und Sergey Zhadan & Dogs In Space zusammen.

Am vergangenen Freitag, 28. Oktober, hat das von Enjoy Jazz neugegründete Label Enjoy Jazz Records den ersten Tonträger veröffentlicht. Der Sampler „Richard Wagner und die Klezmerband. Auf der Suche nach dem neuen jüdischen Sound in Deutschland“ ist von Gurzhy zusammengestellt worden. Diese Compilation ist für ihn „der Soundtrack zur Suche nach der eigenen jüdischen Identität.“ und enthält 18 Musikstücke von Folk und Jazz über Psychedelic Rock bis Klezcore und HipHop. Der Autor, Musiker und DJ hatte Anfang des Jahres ein gleichnamiges Buch zum Thema vorgelegt. Die Idee zum Buch war einem Gespräch Gurzhys mit dem Festivalleiter von Enjoy Jazz, Rainer Kern, entsprungen.

