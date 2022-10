USA: Terri Lyne Carringtons New Standards

Terri Lyne CarringtonSeit 2018 leitet die Schlagzeugerin Terri Lyne Carrington das neu gegründete „Berklee Institute For Jazz And Gender Justice“. Für die Eröffnungsfeier bat sie damals ihre Student/-innen, im „Real Book“ mit seinen zahllosen Jazzstandards nach Kompositionen zu suchen, die ausschließlich von Frauen geschrieben worden sind. Daraufhin machte sich die Carrington ans Werk und forschte mit ihren Studierenden nach Jazzstücken, für die Komponistinnen, Trans- und nicht-binäre Menschen verantwortlich sind.

Carrington und ihre Studierenden sind fündig geworden. 101 Kompositionen von Frauen haben sie zusammengestellt und als Buch, „New Standards: 101 Lead Sheets By Women Composers“, veröffentlicht. Diese Stücke umfassen 100 Jahre Jazzhistorie und wurden unter anderem von Lil Hardin Armstrong, Mary Lou Williams, Alice Coltrane, Geri Allen, Maria Schneider, Cecile McLorin Salvant, Cassandra Wilson, Dianne Reeves, Dorothy Ashby oder Nicole Mitchell geschrieben, aber zum Beispiel sind auch Nicht-US-Amerikanerinnen wie die Chilenin Melissa Aldana oder die Afro-Britin Nubya Garcia in dieser Liste mit Jazzkomponistinnen zu finden. Zudem sind die „New Standards“ (Candid Records/Indigo) als Teil 1 auf CD und LP erschienen, aufgenommen von Carringtons Band unter anderem mit der Bassistin Linda May Han Oh und der Pianistin Kris Davis und einigen Gästen wie zum Beispiel Ambrose Akinmusire, Ravi Coltrane, Melanie Charles und Samara Joy. Ein großes Feature incl. Interview mit Carrington kommt in der nächsten Ausgabe von Jazz thing, die am 28.10. erscheint.

