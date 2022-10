Köln: KLAENG Festival 2022

Bill Frisell & Thomas MorganGerade ist das Programm des diesjährigen KLAENG Festivals bekannt gegeben worden, das vom 12. bis 14. November im Stadtgarten Köln stattfinden wird. Nach der erfolgreichen Premiere der „KLAENG Artist In Residence“ im vergangenen Jahr mit der Kölner Saxofonistin und Komponistin Theresia Philipp haben die sechs KLAENGster diesmal den Blick ins Ausland gerichtet und mit dem US-Amerikaner Thomas Morgan einen international renommierten Kontrabassisten zur „KLAENGResidency“ eingeladen. Gleich zwei Mal wird Morgan deshalb beim KLAENG Festival zu hören sein – am ersten Abend mit einem unbegleiteten Solokonzert und am Schlussabend mit seinem langjährigen Duo-Partner, dem Gitarristen Bill Frisell.

Ansonsten haben sich auch dieses Jahr die sechs Kölner KLAENG-Kollektivisten Jonas Burgwinkel (Drums), Sebastian Gille (Saxofon), Pablo Held (Piano), Tobias Hoffmann (Gitarre), Frederik Köster (Trompete) und Robert Landfermann (Bass) wieder von ihren eigenen Vorlieben leiten lassen, um ein stilistisch breites und ästhetisch vielseitiges Festivalprogramm zu kuratieren. Für das Eröffnungskonzert kommt beispielsweise der afroamerikanische Trompeter und Multiinstrumentalist Joe McPhee nach Köln und trifft dort auf die Vibrafonistin Andria Nicodemou aus Zypern und beiden NRW-Musiker/-innen Gunda Gottschalk (Geige) und Dominik Mahnig (Drums). Außerdem beim KLAENG Festival zu hören: das Quartett Les Filles De Illighadad, Johanna Summer mit einem Klaviersolo-Konzert, das Jesper Zeuthen Trio, der Rapper Nepumuk mit DJ Stelze, Octurn aus Brüssel mit dem holländischen Bassklarinettisten Joris Roelof und Stefan Schöneggs ENSO mit Streichern und Schlagwerk.

Weiterführende Links

KLAENG Festival