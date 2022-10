Hamburg: Überjazz Club-Edition

Makaya McCravenDas Hamburger Überjazz Festival präsentiert am 11. und 12. November eine limitierte Club-Edition auf Kampnagel, weil das Festival in seiner gewohnten Form wegen Corona aussetzen muss. Am Freitag spielt der französisch-amerikanische Schlagzeuger Makaya McCraven mit seiner Band, der sein aktuelles Album „In These Times“ (International Anthem/Indigo) vorstellen will. Jeff Parker, den viele noch aus seiner legendären Band Tortoise kennen dürften, wird in Hamburg erstmalig mit einem Solo-Set zu erleben sein. Am Samstag gibt es ein Konzert des Keyboarders John Carroll Kirby aus Los Angeles, der zusammen mit Sänger Eddie Chacon für tiefenentspannten Rhythm & Blues steht. Davor stellt die italienische Keyboarderin und Sängerin Maria Chiara Argirò ihr aktuelles Album „Forest City“ vor, sie tritt zum ersten Mal in Hamburg auf.

