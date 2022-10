DJU: Digitale Akademie

Deutsche Jazz UnionAm 25. Oktober beginnt das Wintersemester der Digitalen Akademie „Inside Out“ der Deutschen Jazzunion (DJU). Bis Februar 2023 werden fünf kostenlose Online-Veranstaltungen zu verschiedenen Themen der Professionalisierung angeboten. In Zusammenarbeit mit diversen Kooperationspartner/-innen geht es um den Jazzbegriff mit seinen Implikationen und Auswirkungen über Diversität und Klassismus im Kultursektor sowie Inklusion im Jazz bis hin zu praxisnahen Tipps bei Förderanträgen.

Los geht es am 25. Oktober mit dem Panel „Jazz & Klasse“, das im Rahmen der Leipziger Jazztage stattfindet. Ein Gespräch zum Jazzbegriff mit dem US-Trompeter Theo Croker schließt sich am 1. November bei der Münchner Konferenz „Jazz Now! 2022“ an. Um „Diversitätssensible Jazzpädagogik“ geht es am 7. Dezember in Kooperation mit dem Projekt Jazzpilot/-innen. Barrierefreiheit wird bei „Inklusion im Jazz“ am 18. Januar 2023 in Kooperation mit dem Netwerk Junge Ohren diskutiert. Den Workshop für Förderanträge „Writing Tapas“ bietet die Autorin Katti Jisuk Seo am 1. Februar 2023 an. Alle Veranstaltungen der Digitalen Akademie sind kostenlos und finden online statt, eine Anmeldung ist erforderlich.

