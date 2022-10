Ruhrgebiet: Umland Festival

Umland Festival2006 hat der Münsteraner Saxofonist Jan Klare sein Orchester-Experiment The Dorf gestartet. Regelmäßig einmal im Monat probt dieses Ensemble öffentlich in der Dortmunder Spielstätte Domicil. Hatte The Dorf anfangs zwölf Mitglieder, so schöpft es mittlerweile aus einem Pool von 25 bis 30 Musiker/-innen. Längst ist das eigentliche Orchester zu klein geworden, um die vielfältigen Interessen der Dorf-Bewohner/-innen in Gänze abbilden zu können. Aber jedes Dorf hat auch ein Umland, auf dessen Feldern all das gedeiht, was zwar mit dem eigentlichen Dorf zu tun hat, aber dennoch weit darüber hinaus wirkt. Das Umland ist die kreative Region geworden, in der sich die Musiker/-innen von The Dorf mit ihren eigenen Bands, Kooperationen und Projekten präsentieren können

Gleichsam eine Art Markplatz für The Dorf und das Umland ist das in der Regel an drei Abenden im Herbst ausgetragene Umland Festival, das 2022 vom 20. bis 22. Oktober im Domicil in Dortmund, im Steinbruch in Duisburg und im Kulturzentrum Pelmke in Hagen stattfindet. Der rote Faden sind auch diesmal wieder die Umland-Konzerte mit The Dorf, das an allen drei Abenden mit seinem Stilmix aus Jazz unnd Punk, Improvisierter und Neuer Musik begeistern will. Sind dann noch am Tag 1 in Dortmund TIME BeNDITS um den Saxofonisten Martin Verborg, memorial 6.0 und das Andromeda Mega Express Orchestra zu hören, so treten am Tag 2 in Duisburg das Trio wehnermehnermorsey und der Schlagzeuger Simon Camatta mit einen Solokonzert auf, während am Tag 3 in Hagen das Quartett Tunnel & Meadow und das Ensemble LEONEsauvage um die Kölner Saxofonistin Luise Volkmann auf der Bühne sind.

