3: rejazz Festival in Berlin

Mirna Bogdanovic2020 fand zum ersten Mal in Berlin das rejazz Festival statt. Die Idee für dieses von der in Berlin lebenden, niederländischen Sängerin Jacobien Vlasman kuratierte Festival war es, den Fokus auf Bands und Projekte zu richten, die von Musikerinnen initiiert und geleitet werden. „Dabei steht die Qualität und Originalität der Musik absolut im Vordergrund“, ist Vlasman überzeugt. „Von kammermusikalischem über aktuellem bis hin zu experimentellem Jazz und elektronischen Klängen ist alles dabei. Ziel des Festivals ist es zu zeigen, dass Musik genderunabhängig ist und für sich steht.“ Austragungsort der rejazz-Premiere war der Berliner Zig Zag Jazzclub, im folgenden Jahr fand es im Jazzinstitut Berlin statt.

Für die drei rejazz-Abende in diesem Jahr hat Vlasman den Berliner Jazzclub A-Trane als adäquate Festivalbühne gewinnen können. Den Anfang macht am 9. November das MOVE String Quartet um die Cellistin Susanne Paul mit einem Mix aus Alter und Neuer Musik, aus Indie-Rock und zeitgenössischem Jazz, gefolgt vom Eva Klesse Quartett, das die Improvisationsmusik seines neuen Albums, „Songs Against Loneliness“ (enja Yellowbird/edel), mit im Gepäck hat. Weiter geht es am 16. November mit dem Quintett Archiotíc der Violinistin Fabiana Striffler und der Group der Sängerin Mirna Bogdanovic. Den Schlusspunkt hinter das dritte rejazz Festival setzen am 23. November das Quartett Hollywood Isn’t Calling der in Berlin lebenden, israelischen Sängerin Efrat Alony und die Band Virtual Leak der Kölner Trompeterin Heidi Bayer.

