28: Jazz Rally Düsseldorf

Jazz Rally DüsseldorfNach 725 Tagen und zwei wegen Corona abgesagten Veranstaltungen soll Düsseldorf 2022 wieder zur Jazzstadt werden: Am Pfingstwochenende vom 3. bis 5. Juni wird es, hoffentlich, die 28. Jazz Rally Düsseldorf geben. „Die Wirtschaftsvereinigung Destination Düsseldorf richtet ihr Konzept an den neuen Gegebenheiten aus, damit das deutschlandweit beliebte Festival am Pfingstwochenende 2022 wieder Leichtigkeit und Swing in die Stadt bringen kann“, heißt es in der Pressemitteilung. „Der Burgplatz wird erneut der musikalische Hot-Spot der Jazz Rally sein. Und auch an zahlreichen anderen Orten werden Musikfreunde sehenswerte Künstlerinnen und Künstler mit hochwertiger Musik erleben können.“

„Die Jazz Rally der Destination Düsseldorf gehört ohne Zweifel zu den herausragenden Terminen im Veranstaltungskalender unserer Stadt. Ausgesprochen gerne habe ich daher die Schirmherrschaft übernommen und freue mich schon heute auf ein unvergessliches Pfingstwochenende mit ganz viel großartiger Musik“, erklärt Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller. Otto Lindner, Sprecher des Vorstands der Destination Düsseldorf, ergänzt: „Auch wenn es heute inmitten der vierten Welle schwer vorstellbar erscheinen mag, sind wir mehr als zuversichtlich, die Rally endlich wieder durchführen zu dürfen. Zwei Jahre Pause waren eine lange Zeit für uns, unsere Mitglieder und alle Freunde unserer Veranstaltungen. Umso dankbarer sind wir für die große Unterstützung, die wir auf Seiten unserer Partner und Sponsoren, aber auch an vielen anderen Stellen erfahren. Sie ist ein Ausdruck echter Zusammenarbeit zum Wohle unserer Stadt.“ Die Namen der auf der Jazz Rally Düsseldorf auftretenden Musiker/-innen und Bands sollen nach und nach bekannt gegeben werden.

