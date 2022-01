Montreux: Partnerschaft mit TikTok

MFJ SpotlightDas Montreux Jazz Festival (MJF) kündigt eine europäische Partnerschaft mit TikTok an, um seine neue Musikinitiative, „MJF Spotlight“, zu fördern. Sie wurde 2021 ins Leben gerufen, um junge Talente das ganze Jahr über durch die Schaffung von Originalinhalten und Live-Auftritten zu unterstützen. Im Rahmen der Partnerschaft mit TikTok wird „MJF Spotlight“ eine Reihe von Showcase-Konzerten unter dem Namen „The Road To Montreux“ produzieren und ausstrahlen. TikTok wird zudem zum offiziellen Medienpartner des Montreux Jazz Festivals 2022 ernannt.

TikTok wird mit dem Festivalteam zusammenarbeiten, um vielversprechende Künstler/-innen eine Plattform zu bieten, neue Zielgruppen zu erreichen und ihre jeweilige Karriere voranzubringen. Die Showcase-Konzerte werden live in Zürich, Hamburg, Berlin und London gefilmt, bevor es zum Finale nach Montreux in die Schweiz geht. Außerdem tritt André Krudelski die Nachfolge des verstorbenen François Carrard als Vorsitzender des Stiftungsrates des Festivals an. Xavier Oberson und Mathieu Jaton wurden zu stellvertretenden Vorsitzenden ernannt, Jaton fungiert weiterhin als CEO des Festivals.

