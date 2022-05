Berlin: Norwegian Jazz Night

Mathias Eick

(Foto: Colin Eick)Drei herausragende Musiker der norwegischen Szene werden bei der „Norwegian Jazz Night“ in der Kreuzberger Emmauskirche in Berlin am morgigen Samstag auftreten.

Die Sängerin Beady Belle hat gerade ihr neuntes Studio-Album „Nothing But The Truth“ bei Jazzland veröffentlicht und feiert damit ihr zwanzigjähriges Bühnenjubiläum. Ihre besondere Stimme bewegt sich zwischen Soul und Rhythm’n’Blues und wie immer flirtet Beady Belle auch auf diesem Album mit elektronischer Musik.

Der Gitarrist Eivind Aarset verfolgt seit Jahren eine einzigartige musikalische Vision, die von ruhiger Intimität bis zu brennender Intensität reicht. In Berlin wird er zusammen mit seinem Quartett antreten.

Dritter im Bunde ist der Trompeter Mathias Eick, der sich mit seinen Veröffentlichungen auf dem renommierten Label ECM einen Namen gemacht hat, zuletzt ist das Album „When We Leave“ erschienen. Sein wehmütiger Trompetenton vermischt sich auf grandiose Weise mit den Klängen der Mitglieder seines Quintetts, mit dem er in Berlin spielen wird.

