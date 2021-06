Songlines-Serie: Rhythmen der Welt

50 Rhythms Of The WorldDie Welt über ihre Rhythmen verstehen: Diesen Ansatz verfolgt eine Serie, die unsere englischen Kollegen vom Magazin „Songlines“ aufgegleist haben. „50 Rhythms Of The World“ ist ein Online-Kompendium, in dem mittels Kurzartikeln Rhythmen aus allen Erdteilen verständlich erläutert werden, mit je einem Hör-Tipp inklusive. Eine Ahnung, was Reggae, Afrobeat oder Samba ist, werden viele mit globaler Musik sozialisierte Hörer/-innen haben. Aber wie steht es mit Adi Talam, Jaipongan, Karsilama, Nongak oder Zikr?

Die Kurzbeschreibungen verorten die Rhythmen in den jeweiligen Ländern, erläutern die typischen Instrumente und Hauptvertreter, klären über landläufige Verwechslungen wie etwa zwischen Polka und Polska auf. Sie taugen dabei als erste Orientierungshilfen, denn Vereinfachungen (zum Beispiel. Choro als „brasilianischer Ragtime“ und „Vater des Samba“) bleiben bei dieser konzisen Darstellung leider nicht aus.

Weiterführende Links

„50 Rhythms Of The World“