Berlin: APPLAUS 2021

Liun + The Science Fiction BandÜber die Premiere des „Deutschen Jazzpreises“ Anfang Juni darf nicht vergessen worden, dass die Bundesstaatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, auch die „Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten“ – kurz: APPLAUS – vergibt. Mit diesem wichtigen Preis werden Konzertprogramme unabhängiger Musikclubs und Veranstaltungsreihen aus allen Genres der Popularmusik wie Rock, HipHop, elektronischer und experimenteller Musik sowie Jazz und improvisierter Musik ausgezeichnet. Kleine bis mittlere Clubs und Veranstaltungen mit innovativen Livemusikprogrammen sollen finanziell gestärkt und ermutigt werden, ihre hochwertige Arbeit zu erhalten und weiterzuentwickeln. Zudem will der Preis öffentliche Aufmerksamkeit für die strukturellen Herausforderungen der Musikclubs schaffen. Wegen der Corona-Pandemie wird der APPLAUS in diesem Jahr am 29. Juni als Live-Streaming-Gala aus dem Säälchen in Berlin veranstaltet.

Im Mittelpunkt stehen auch dieses Jahr die Kategorien „Programm“, „Spielstätten“ und „Programmreihen“, zudem gibt es die Kategorien „Sonder-APPLAUS“, „Nachhaltigkeit“ und „Awareness“. Auf der Galaveranstaltung am 29. Juni werden alle Gewinner/-innen bekannt gegeben, unter anderem Liun + The Science Fiction Band um die in Berlin lebende Schweizer Sängerin Lucia Cadotsch und das Elektro-Pop-Duo Umme Block aus München werden live auf der Bühne zu erleben sein. „Die Clubs gehörten zu den ersten Einrichtungen, die in der Pandemie schließen mussten“, so Grütters in ihrem Grußwort. „Die Bundesregierung hat die Clubs deshalb in dieser schwierigen Zeit auf verschiedenen Wegen unterstützt, unter anderem mit einem eigenen Förderprogramm im Rahmen des Rettungs- und Zukunftspakets ,NEUSTART KULTUR‘. Jetzt können endlich wieder erste Live-Konzerte stattfinden. Da kommt der APPLAUS genau zur richtigen Zeit: als weitere Starthilfe, als Ermutigung und als deutliches politisches Signal der Wertschätzung und Anerkennung für die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Clubs und anderer Live-Musik-Veranstalter.“

Weiterführende Links

APPLAUS