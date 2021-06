Fatoumata Diawara: All-Stars-Song

AmbèDie malische Sängerin Fatoumata Diawara hat nach ihrem Friedenssong von 2013 erneut ein All-Star-Aufgebot vor dem Mikro versammelt. Dieses Mal sind es ausschließlich weibliche Artists: Die sieben Sängerinnen Angélique Kidjo, Dianne Reeves, China Moses, Somi, Mayra Andrade, Inna Modja, Thandiswa Mazwai und Drummerin Terri Lyne Carrington vereinigen sich zum Song „Ambè“. Aus Bambara übersetzt heißt das „Alle Zusammen“.

Diawara spielt mit dem Titel darauf an, dass es in Krisenzeiten wie diesen wichtig ist, dass alle an einem Strang ziehen und unterstreicht das durch die Bündelung der Kräfte von so vielen Künstlerinnen aus Afrika oder afrikanischen Ursprungs. Das Stück und der Clip wurden pandemiegemäß an den verschiedenen Heimatorten der Beteiligten aufgenommen. Während der acht Minuten hat jede Vokalistin ihr Solo, in dem sie über dem westafrikanischen Groove die Besonderheit ihrer Tradition und ihres Timbres herausstellen kann.

Weiterführende Links

„Ambè“