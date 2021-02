Winter & Winter: Jubiläum

Guy Klucevsek ‚My Choice‘Die Plattenfirma Winter & Winter wird in diesen Tagen 25 Jahre alt, wenn man das Vorgängerlabel JMT, das ebenfalls von Stefan Winter geleitet wurde, miteinbezieht, sind es sogar 35 Jahre. Aus diesem Grund wagt das Label eine Art Retrospektive, einen Blick zurück in die Zukunft. Dabei führen die Musiker selbst Regie und treffen ihre Auswahl: „My Choice“ heißt die CD-Reihe, in der die Künstler des Labels Monat für Monat im Jubiläumsjahr ihre Schlüsselwerke vorstellen.

Guy Klucevsek, einer der vielseitigsten und angesehensten Akkordeonisten der Welt, eröffnete im Januar diese CD-Reihe, jetzt erscheint das Album „My Choice“ von Andrés Linetzky und seiner Formation Vale Tango. Der junge Pianist aus der Provinz Buenos Aires ist ein exzellenter Bandleader, Komponist und Arrangeur. Linetzky gehört zu den Musikern, die noch bei der Tangolegende Horacio Salgán studieren konnten. In der Fortsetzung der „My Choice“-Reihe sind im Laufe des Jahren unter anderem noch Veröffentlichungen von Jim Black, Uri Caine sowie Aaròn Zapico und seinem Barockorchester Forma Antiqva geplant.

