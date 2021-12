Hildesheim: Hi Five Music Award

Hi Five Music AwardAb dem kommenden Jahr wird der Rotary Club Hildesheim seinen „Hi Five Music Award“ verleihen. „Die Corona-Pandemie hat Musiker/-innen Auftrittsmöglichkeiten genommen und damit deren Existenzgrundlage gefährdet“, so der ehemalige Club-Präsident, Jens Koch. „Der Hildesheimer Rotary-Club, dem viele Musikfans angehören, will sich für Musiker/-innen und die Musikszene engagieren.“ Hildesheim hat in der Vergangenheit durchaus als Musikstadt überzeugen können. So wurde zum Beispiel in den 1970er-Jahren die Blues-Rock-Band Das dritte Ohr dort gegründet, auch B.B. & The Blues Shacks haben ihre Karriere in dieser Stadt begonnen. Nicht zu vergessen der in Hildesheim geborene Bassbariton Thomas Quasthoff, der nicht nur als Opernsänger international für Furore sorgt, sondern seit geraumer Zeit auch als swingender Jazz-Crooner zu überzeugen weiß.

„Der Preis wird an Bands und Ensembles in den Musikrichtungen Jazz und Blues verliehen. Er ist hoch dotiert mit 10.000 EUR pro Jahr – wir spielen damit in der Oberliga“, freut sich Michael Bloch, amtierende Präsident des Rotarier-Clubs Hildesheim. Der Jury gehören unter anderem der Saxofonist der NDR Bigband, Fiete Felsch, und der Pianist, Sänger und Radiomoderator Götz Alsmann an. Bands und Ensembles können sich bis zum 22. Dezember bewerben, alle Infos gibt es auf der Award-Site im Internet.

„Hi Five Music Award“