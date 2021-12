Ella & Louis: Programm im Januar

Alexandra Lehmler & Matthias DebusIm Mannheimer Jazzclub Ella & Louis startet das neue Jahr am 10. Januar mit einem Konzert des Pianisten Gábor Bartinai vom Nationaltheater Mannheim, der zusammen mit den Jazzmusikern Lömsch Lehmann, Matthias Debus und Erwin Ditzner unter dem Titel „Tristan meets Jazz“ die Groovetauglichkeit der Musik von Richard Wagner erkunden will. Der Singer/Songwriter Paul Gerlinger stellt sich am 13. Januar vor, Trompeter Thomas Siffling präsentiert sein Projekt „Remembering Chet Baker & Gerry Mulligan“ am 14. Januar.

Die Mario Bakuna Band hat am 17. Januar Bossa Nova im Gepäck und am 20. Januar gastiert das Trio des Pianisten Christian Papst. Sydney Ellis & Her Midnight Preachers sind am 21. Januar mit souligem Blues-Jazz zu Gast und am 24. Januar feiern die Saxofonistin Alexandra Lehmler und der Bassist Matthias Debus das Erscheinen ihres Duo-Albums „Tandem“ (Neuklang/in-akustik). Der Vorverkauf für die Konzerte hat bereits begonnen. Auf der Website hat außerdem der Adventskalender 2021 seine Pforten geöffnet, der das Publikum mit 24 jazzigen Grüßen aus Baden-Württemberg überraschen will.

