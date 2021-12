Neustart Kultur: 55. Förderrunde

Defne SahinDie Initiative Musik unterstützt in der 55. Förderrunde insgesamt 342 Projekte mit einem Neustart-Kultur-Fördervolumen von insgesamt 5,8 Millionen Euro. Gefördert wird dabei erneut eine große Bandbreite an Musiker/-innen aus dem gesamten Bundesgebiet. Mit dabei sind zum Beispiel die Sängerin Defne Sahin, die ihr Debüt-Album in unserer Next-Generation-Reihe veröffentlichte, die Münchner Jazzmusikerin Enji, die Dissidenten aus Berlin und das Quartett der Schlagzeugerin Eva Klesse.

Finanzielle Unterstützung gibt es für Konzeption, Musikproduktion, Veröffentlichung und Konzerttourneen. „Mit den höheren Förderanteilen, die weiter durch Neustart Kultur möglich sind, wollen wir dazu beitragen, dass sowohl junge professionelle als auch bereits etablierte Musiker*innen und Unternehmen trotz der erneuten Einschränkungen den Mut behalten und nach vorne schauen“, sagt Ina Keßler, Geschäftsführerin der Initiative Musik.

Die Antragsphase für die 56. Runde der Künstler*innenförderung startet am 3. Januar 2022, Abgabeschluss ist der 19. Januar. Es stehen Fördermittel in einer Höhe von 6 Millionen Euro bereit. Am kommenden Montag, den 20. Dezember, bietet die Initiative Musik vorab einen Infocall mit anschließender Q&A-Runde zur Förderung und Antragstellung an.

