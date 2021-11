München: The Glass Cage

The Glass CageIn einer ungewöhnlichen Performance sind sieben Künstler*innen am 27. November in der Münchner Rathausgalerie von 13 bis 20 Uhr live zu erleben. Dem Publikum wird durch „The Glass Cage“ die Möglichkeit geboten, individuelle Kunstwerke in ihrer Entwicklung zu erleben. Dabei treten die Künstler*innen jeweils in einem gläsernen Käfig auf und wollen nicht nur als Instrumentalist*innen oder Sänger*innen agieren, sondern auch Geschichten und Träume erzählen. So entstehen sieben eigenständige Performances gleichzeitig.

Zu erleben sind der Akkordeonist Teodoro Anzellotti, der Bassklarinettist Gareth Davis, die Flötistin Anne Gillot, die Cellistin Julie Läderach, der Philosoph Sool Park, die Tänzerin und Vokalkünstlerin Breeanne Saxton und der Noise-Artist Eric Zwang-Eriksson. Die Konzeption des aufwändigen Projekts stammt von Stefan Winter von Winter & Winter in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Fumio Yasuda.

Weiterführende Links

Winter & Winter