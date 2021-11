Freiburg: Internationale Kulturbörse

Musina EbobisséNach der verkleinerten Corona-Ausgabe in diesem Jahr wird die Internationale Kulturbörse Freiburg vom 23. bis zum 26. Januar 2022 wieder live vor Ort auf der Messe Freiburg stattfinden. Rund 400 Ausstellende aus dem In und Ausland stehen den Fachbesucher/-innen als Ansprechpartner/-innen zur Verfügung und präsentieren sich auf ihren Messeständen. Dabei spielt die Musik nach wie vor eine wichtige Rolle, und natürlich bleibt auch der Jazz an Bord. Gleich zwei Musiker aus unserer „Jazz thing Next Generation“-Reihe werden sich in Freiburg vorstellen. Da ist zum einen der Tenorsaxofonist Musina Ebobissé, der mit dem Quintettalbum „Timeprints“ (Double Moon/Bertus) debütierte. Der französisch-kamerunische Musiker steht auf Blues, Reggae, HipHop und Rock, hat aber auch ein Jazzstudium am Straßburger Konservatorium absolviert. Den entscheidenden Schub erhielt er jedoch am Jazzinstitut in Berlin, wo Peter Weniger und John Hollenbeck zu seinen Lehrern zählten. Und so ist auch „Timeprints“ geprägt „durch meine Erlebnisse in der Stadt, dieser Mischung aus amerikanischem und europäischem Jazz, aber auch durch Erinnerungen, Fantasien und Erwartungen“.

Ebenfalls in Freiburg auftreten wird Ganna. Die Sängerin, die schon seit Langem in Deutschland lebt, stammt aus der Ukraine, weshalb auch ihr ebenfalls bei Double Moon erschienenes Debütalbum „Dykyi Lys“ heißt – was auf Deutsch so viel wie „Wilder Fuchs“ bedeutet. Ganna verbindet auf raffinierte Weise verschiedene Sinneswelten vom Jazz über ukrainische Folklore bis hin zu klassischer und experimenteller Musik. „Herumfliegende Gefühle und Gedanken in greifbare Klänge und Töne zu verwandeln, nenne ich magisch“, sagt sie. „Improvisation ist für mich wie Echtzeitkomposition!“ Beide werden bei der Kulturbörse übrigens solo auftreten. Außerdem wollen sich Evelyn Kryger, Erkin Cavus & Reentko Dirks, das Horst Hansen Trio, das Olivia Trummer Trio, Still In The Woods und The Swingin‘ Hermlins in Freiburg vorstellen.

